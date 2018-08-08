Состоялся телефонный разговор между Мохатхиром Мохамадом и Джоко Видодо

Джакарта, , 09:00 — REGNUM Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад позвонил президенту Индонезии Джоко Видодо, чтобы передать соболезнования в связи с землетрясением, которое произошло на острове Ломбок, Западная Нуса-Тенгара, сообщает Antaranews.

Телефонный разговор состоялся во вторник, 7 августа, в 15:00 по местному времени.

От имени правительства и всего индонезийского народа президент Джоко Видодо выразил признательность Малайзии за внимание и заботу, оказанную правительством в связи с землетрясением на острове Ломбок.

Глава государства сообщил, что на сегодняшний день число погибших составляет 105 человек, а пострадавших — 236.

«Еще раз благодарю Вас за заботу, проявленную Малайзией. Спасибо, что позвонили», — заявил президент Индонезии.

Напомним, что премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад в настоящее время находится в Японии.