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Состоялся телефонный разговор между Мохатхиром Мохамадом и Джоко Видодо

Политика

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад позвонил президенту Индонезии Джоко Видодо, чтобы передать соболезнования в связи с землетрясением на острове Ломбок

Джакарта, 8 августа 2018, 09:00 — REGNUM  Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад позвонил президенту Индонезии Джоко Видодо, чтобы передать соболезнования в связи с землетрясением, которое произошло на острове Ломбок, Западная Нуса-Тенгара, сообщает Antaranews.

Телефонный разговор состоялся во вторник, 7 августа, в 15:00 по местному времени.

От имени правительства и всего индонезийского народа президент Джоко Видодо выразил признательность Малайзии за внимание и заботу, оказанную правительством в связи с землетрясением на острове Ломбок.

Глава государства сообщил, что на сегодняшний день число погибших составляет 105 человек, а пострадавших — 236.

«Еще раз благодарю Вас за заботу, проявленную Малайзией. Спасибо, что позвонили», — заявил президент Индонезии.

Напомним, что премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад в настоящее время находится в Японии.

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Внешняя политика Индонезии
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