Призывы Омеляна к ж/д блокаде — это попытка скрыть свои ошибки — эксперт

Киев, , 08:45 — REGNUM Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян призывает Киев отменить пассажирское железнодорожное сообщение с Российской Федерацией, чтобы отвлечь внимание от своего проигрыша в споре с Россией во Всемирной торговой организации. Об этом в эфире «5 канала» заявил глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента», политолог Владимир Фесенко.

«Дело, которое напрямую касается министерства инфраструктуры по железнодорожному транспорту, по вагонам, его проиграли в суде ВТО. Такие заявления Омеляна являются попытками отвлечь внимание от собственных просчетов, каких-то ошибок и проигрышей. К сожалению, он действует не по канонам государственной политики, а по правилам пиара. Это вопрос пиара министра Омеляна», — пояснил Фесенко.

По его словам, Украина не отменит пассажирское железнодорожное и автобусное сообщения с Россией.

«Я не вижу именно сейчас повода для такого решения. Дело не в экономике. Нужно учитывать, что мы получаем в результате этого? Для чего это делается? Нацбезопасность? Тогда почему этого не делали раньше? Главные угрозы для нацбезопасности — проникновение диверсантов, тех, кто воюет на Донбассе. Они идут через неконтролируемые участки границы», — добавил Фесенко.

Он пояснил, если Киев запретит железнодорожные пассажирские перевозки с Россией, это мобилизует и увеличит численность пророссийского электората накануне выборов на Украине.

«Это решение увеличит количество приверженцев пророссийких сил. Пророссийские силы уже используют это заявление Омеляна. Они мобилизуют такими заявлениями недовольных людей… Не нужно возбуждать конфликтные ситуации и негативные настроения там, где их нет», — призвал Фесенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа первый заместитель представителя президента Украины в Крыму (несуществующей в составе страны административной единицы) Изет Гданов предложил прекратить прямое автобусное сообщение между Украиной и Россией.

Напомним, в июле 2018 года группа экспертов Всемирной торговой организации отклонила ключевые требования Украины в рамках спора с РФ о поставках железнодорожного оборудования. Согласно документу, экспертная группа посчитала, что доказательства не свидетельствуют о том, что Россия предпринимала меры по ограничению импорта продукции из Украины как в общем, так и в отношении железнодорожного оборудования в частности.

Представленные Украиной аргументы — приостановка Россией действующих сертификатов, отказ в выдаче новых и представленные данные о снижении импорта украинской железнодорожной продукции в Россию — не доказывают систематических ограничений импорта, поясняет экспертная группа в отчете. Эксперты ВТО также признали невозможность сертифицирующего в РФ органа проводить инспекции указанной продукции на Украине с апреля 2014 по декабрь 2016 года, вследствие чего не были продлены действующие сертификаты.