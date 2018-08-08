Мюллеру могут разрешить задать вопросы Трампу по «российскому делу»

Вашингтон, , 08:26 — REGNUM Адвокаты президента США Дональда Трампа могут согласиться на участие главы Белого дома в допросе спецпрокурора Роберта Мюллера, ведущего расследование по делу о якобы вмешательстве РФ в выборы в США в 2016 году.

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Как заявил изданию Politico юрист американского лидера Руди Джулиани, правозащитники намерены направить Мюллеру соответствующее письмо, причём сделать это уже в четверг, 9 августа.

«Если он (Мюллер — прим. ИА REGNUM ) сможет продемонстрировать нам, что у него есть пара вопросов о воспрепятствованию (правосудию — прим.), на которые у него нет ответа, что ему действительно нужен ответ и что он еще не решил для себя, что Трамп лжет, мы, возможно, дадим на это согласие», — приводит издание слова юриста.

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При этом пока точной даты возможного проведения допроса Мюллера не называется. Как уточнил Джулиани, она будет зависеть от промежуточных выборов: юристы не хотят затрагивать выборы 2018 года. По его словам, подготовить встречу Трампа с Мюллером юристы смогут за три недели.

Как сообщало ИА REGNUM, независимый спецпрокурор Роберт Мюллер занимается расследованием «вмешательства России» в президентские выборы 2016 года в США. Комитет, возглавляемый Мюллером, выявляет всевозможные связи команды Трампа с Москвой. Трамп со своей стороны отрицает наличие такой связи и утверждает, что честно победил на выборах, а гонения на него — дело рук демократов, проигравших выборы. Обвинения в попытках повлиять на выборы США в Москве также неоднократно опровергали.

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