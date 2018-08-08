Среда, 8 Августа 2018 года
08:52:53 МСК

Мюллеру могут разрешить задать вопросы Трампу по «российскому делу»

Политика

О возможном согласии на участие президента США в допросе сообщили юристы главы Белого дома

Вашингтон, 8 августа 2018, 08:26 — REGNUM  Адвокаты президента США Дональда Трампа могут согласиться на участие главы Белого дома в допросе спецпрокурора Роберта Мюллера, ведущего расследование по делу о якобы вмешательстве РФ в выборы в США в 2016 году.

Читайте также: Адвокат Трампа назвал условия допроса президента спецпрокурором Мюллером

Как заявил изданию Politico юрист американского лидера Руди Джулиани, правозащитники намерены направить Мюллеру соответствующее письмо, причём сделать это уже в четверг, 9 августа.

«Если он (Мюллер — прим. ИА REGNUM ) сможет продемонстрировать нам, что у него есть пара вопросов о воспрепятствованию (правосудию — прим.), на которые у него нет ответа, что ему действительно нужен ответ и что он еще не решил для себя, что Трамп лжет, мы, возможно, дадим на это согласие», — приводит издание слова юриста.

Ранее по теме: Спецпрокурор Мюллер обозначил круг тем для допроса Трампа

«Посмотрим»: Трамп считает его допрос Мюллером маловероятным

При этом пока точной даты возможного проведения допроса Мюллера не называется. Как уточнил Джулиани, она будет зависеть от промежуточных выборов: юристы не хотят затрагивать выборы 2018 года. По его словам, подготовить встречу Трампа с Мюллером юристы смогут за три недели.

Как сообщало ИА REGNUM, независимый спецпрокурор Роберт Мюллер занимается расследованием «вмешательства России» в президентские выборы 2016 года в США. Комитет, возглавляемый Мюллером, выявляет всевозможные связи команды Трампа с Москвой. Трамп со своей стороны отрицает наличие такой связи и утверждает, что честно победил на выборах, а гонения на него — дело рук демократов, проигравших выборы. Обвинения в попытках повлиять на выборы США в Москве также неоднократно опровергали.

Читайте ранее в этом сюжете: Politico: Сторонники Трампа задействовали новую тактику против Мюллера

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Деятельность президента США Дональда Трампа
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить