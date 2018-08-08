Саудовская Аравия забирает из Канады своих пациентов

Эр-Рияд, , 08:16 — REGNUM Власти Саудовской Аравии прекращают сотрудничество с Канадой в области медицины и перевозят всех своих пациентов в клиники других стран. Об этом заявил представитель саудовского минздрава в США и Канаде Фахд бин Ибрахим Аль-Тамими, сообщает агентство печати Саудовской Аравии.

Все медицинские программы в Канаде прекращены. Подданные Саудовской Аравии закончат лечение за пределами Канады ради их безопасности, пояснил Аль-Тамими.

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Как сообщало ИА REGNUM, конфликт в отношениях Эр-Рияда и Оттавы разгорелся после ареста саудовскими властями правозащитницы Самар Бадави, сестры арестованного в 2012 году блогера Раифа Бадави. Глава МИД Канады Христя Фриланд 2 августа заявила о крайней обеспокоенности произошедшим.

Позже власти королевства объявили персоной нон грата канадского посла и приняли решение о заморозке новых торговых и инвестиционных транзакций с Канадой. Государственная авиакомпания Saudia прекратила полеты в Канаду.

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