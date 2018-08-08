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Вице-канцлер Австрии жестко отозвался о правонарушителях из Афганистана

Политика

«Афганцы всё чаще депортируются, и это хорошо!»

Вена, 8 августа 2018, 08:19 — REGNUM  Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе прокомментировал массовую драку, устроенную просителями убежища из Афганистана на одной из детских площадок в городе Штайр. Свое мнение политик озвучил в Twitter 7 августа.

«Так называемые «нуждающиеся в защите» афганцы бьют друг друга. Таких людей мы не хотим в Австрии. Афганцы всё чаще депортируются из Австрии, и это хорошо!» — написал Штрахе.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 5 августа два десятка мигрантов устроили драку с применением оружия, деля между собой территорию детской площадки. Два человека были госпитализированы.

Читайте ранее в этом сюжете: Группа граждан Афганистана устроила драку на детской площадке в Австрии

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Политическая жизнь Австрии
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