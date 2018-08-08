National Interest: Иран может попытаться переждать санкции США

Тегеран, , 08:13 — REGNUM На протяжении последних нескольких десятилетий США неоднократно меняли подход к целому ряду аспектов своей внешней политики, в том числе по вопросам прав человека, сдерживания Москвы и давления на Иран. Теперь же, после того как Вашингтон вернул санкции против исламской республики, Тегеран, возможно, пойдет на то, чтобы выждать неизбежного изменения курса Белого дома, пишет Лоуренс Дж. Хаас в статье для американского издания The National Interest.

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Так, отмечает автор, политика президента США Дональда Трампа в отношении Ирана стала воскрешением подхода его предшественников — Джорджа Буша — младшего и частично Барака Обамы, — заключавшегося в том, чтобы с помощью экономического давления заставить Тегеран отказаться от своих ядерных устремлений. Основной вопрос, тем не менее, заключается в том, дожмет ли нынешняя или, если будет необходимо, следующая администрация исламскую республику до конца.

В таком случае в Иране может наступить момент, когда властям страны придется выбирать между ядерной программой и региональной политикой или сохранением своей власти, о чем и говорил в мае нынешнего года глава государственного департамента США Майкл Помпео.

Тем не менее не является чем-то невиданным то, что Белый дом меняет свой курс по крупному внешнеполитическому вопросу, а действующий глава государства ставит крест на подходе своего предшественника. Так, если сначала США осуществляли сдерживание Советского Союза, то потом перешли к политике разрядки в стремлении победить Москву. В такой же значительной мере менялась и политика США в области прав человека: если одни президенты обрушивались с критикой как на своих противников, так и на противников Вашингтона, то были и такие главы Белого дома, которые закрывали глаза на эти злоупотребления в интересах реальной политики.

И наиболее поразительный характер носит изменение курса США в отношении Ирана, из ядерного соглашения с которым — Совместного всеобъемлющего плана действий — Трамп вышел в мае, начав проводить тот же подход экономического давления к исламской республике, что и Буш и Обама до сделки.

При этом администрация Трампа расширила спектр своих требований, вместо того чтобы фокусироваться исключительно на ядерной программе, она пытается добиться более широкого изменения поведения Тегерана. Так, когда Трамп объявлял о выходе из сделки, он и его команда указывали на временный характер нынешних ограничений, «поддержку терроризма» со стороны Тегерана, а также проводимые им дестабилизацию региона и нарушение прав человека. Нынешняя же стратегия администрации базируется по меньшей мере на трех компонентах.

Во-первых, вводя вновь санкции, Вашингтон оказывает экономическое давление, ставя международные компании перед выбором: инвестировать в Иран или сохранить доступ к финансовой системе США. И уже около 50 таких компаний заявили о своем намерении уйти из республики.

Во-вторых, администрация США стремится наладить контакт с иранским народом и направить волну его недовольства против режима. Так, Помпео в июле указывал на то, что Вашингтон «в духе собственных свобод» поддержит граждан исламской республики.

В-третьих, США укрепляют связи с региональными противниками Тегерана. В частности, проводятся переговоры о создании «арабского НАТО» — так называемого Ближневосточного стратегического альянса (МЕСА), поддерживаемый США и включающий в себя Саудовскую Аравию, Иорданию, Египет и другие государства. Подобно тому, как блок НАТО стал ключевым инструментом в сдерживании Советского Союза во время холодной войны, с помощью МЕСА можно будет сдерживать Тегеран, который «напрямую или через его вооруженные группировки контролирует» правительства Сирии, Ирака, Ливана и Йемена.

При эффективном осуществлении этой стратегии по внутренней ситуации Ирана может быть нанесен удар, тогда как его внешняя политика будет более сдержанной. И тогда перед Тегераном встанет проблема того, чтобы выжидать неизбежного изменения курса во внешней политике США.

Напомним, 7 августа в администрации США объявили о возобновлении действия запретительных мер против исламской республики. В рамках первого этапа санкции вводятся на торговлю с Ираном ценными металлами и против автомобильного сектора исламской республики. С 5 ноября будет запущен второй этап, предполагающий санкции против энергетического сектора страны.

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