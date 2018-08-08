Экс-премьер-министру Малайзии предъявили обвинения в отмывании денег

Куала-Лумпур, , 07:58 — REGNUM Обвинения в отмывании денежных средств предъявлены судом Малайзии бывшему премьер-министру Наджибу Тун Разаку. Об этом сообщает Associated Press.

Предъявлены обвинения по трём эпизодам о поступлении на счета Разака $10,3 млн. Ранее эту сумму вывели из государственного инвестиционного фонда посредством компании SRC International.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший премьер-министр Малайзии Наджиб Разак был арестован 3 июля по делу об исчезновении нескольких миллиардов долларов США со счетов основанного им фонда. Его личный банковский счет был заморожен 8 июля.

В мае в одной из резиденций Разака прошли обыски. Правоохранители изъяли более 280 коробок с деньгами и драгоценностями. Для вывоза изъятого потребовалось пять грузовых автомобилей.

Читайте также: Сторонники экс-премьер-министра Малайзии помогут выплатить сумму залога

Читайте ранее в этом сюжете: Наджиб Разак прокомментировал замораживание личных счетов