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Экс-премьер-министру Малайзии предъявили обвинения в отмывании денег

Политика

Наджиба Тун Разака арестовали в начале июля

Куала-Лумпур, 8 августа 2018, 07:58 — REGNUM  Обвинения в отмывании денежных средств предъявлены судом Малайзии бывшему премьер-министру Наджибу Тун Разаку. Об этом сообщает Associated Press.

Предъявлены обвинения по трём эпизодам о поступлении на счета Разака $10,3 млн. Ранее эту сумму вывели из государственного инвестиционного фонда посредством компании SRC International.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший премьер-министр Малайзии Наджиб Разак был арестован 3 июля по делу об исчезновении нескольких миллиардов долларов США со счетов основанного им фонда. Его личный банковский счет был заморожен 8 июля.

В мае в одной из резиденций Разака прошли обыски. Правоохранители изъяли более 280 коробок с деньгами и драгоценностями. Для вывоза изъятого потребовалось пять грузовых автомобилей.

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Политика Малайзии
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