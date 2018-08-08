Вашингтон готов научить македонцев отличать правду от лжи

Москва, , 07:39 — REGNUM Власти Соединённых Штатов намерены научить жителей Македонии отличать достоверную информацию от пропаганды и лжи. Финансирование соответствующего гранта в размере $5 млн готово взять на себя агентство США по международному развитию (USAID), сообщает RT.

Отмечается, что данный грантовый проект нацелен на противодействие «дезинформации» населения, за проведение которой якобы отвечает Россия. По данным агентства, $5 млн от USAID пойдут на оплату работы с «независимыми журналистами» в регионе и проработку «этических стандартов» македонских СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля в Скопье начались переговоры о вступлении Македонии в Североатлантический альянс. Во главе делегации НАТО в столицу страны прибыл директор по евроатлантическому и глобальному партнёрству НАТО Джеймс Маккей.

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