Глава МИД Ирана назвал Трампа «подстрекателем к войне»

Тегеран, , 07:35 — REGNUM Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на своей странице в соцети Twitter прокомментировал высказывания президента США Дональда Трампа о «мире во всем мире».

«Не в первый раз подстрекатель к войне (Дональд Трамп) заявляет, что он ведет войну за «мир во всем мире», — написал глава МИД Ирана.

Зариф напомнил, что отношения, складывающиеся между государствами, это «не конкурс красоты с надоевшими клише».

По его словам, мир «устал» от односторонних действий США, поэтому сообщения главы Белого дома США в социальной сети ничего не изменят.

7 августа президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter заявил, что Вашингтон, вводя новые санкции против Ирана, стремится к «миру во всем мире».

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