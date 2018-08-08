Президент Венесуэлы запросил экстрадиции вдохновителей покушения

Каракас, , 07:39 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Маудро попросил международного участия в экстрадиции лиц, спланировавших покушение на его жизнь. Об этом сообщает агентство Prensa Latina.

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«Опираясь на соглашения об экстрадиции, мы требуем всех ответственных, которые финансировали, направляли и проводили этот террористический акт», — сказал Мадуро 7 августа, выступая в президентском дворце в Каракасе.

«Поддерживаемые [президентом Колумбии] Хуаном Мануэлем Сантосом, они взяли для конспирации Колумбию в качестве базы операции с целью внести раздор в национальные боливарианские вооруженные силы, чтобы убить представителей высшего руководства», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, Мадуро предъявил видеозаписи, на которых задержанный называет имена авторов покушения, некоторые из них проживают в Колумбии и США. Всего в подготовке покушения участвовали 11 человек.

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