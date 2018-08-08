Госдеп США изучает возможность введения санкций против АФК «Система»

Вашингтон, , 07:31 — REGNUM Госдепартамент США рассматривает возможность введения санкций в отношении основного акционера и главы совета директоров АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Об этом говорится в письме внешнеполитического ведомства, опубликованном конгрессменом Илеаной Рос-Лейтинен в своём микроблоге в Twitter.

В июне члены Республиканской партии Илеана Рос-Лейтинен и Марк Уолкер обратились в Госдепартамент и министерство финансов США с просьбой рассмотреть возможность включения АФК «Система» и Владимира Евтушенкова в санкционный список якобы из-за его инвестиционной деятельности в Крыму.

Из опубликованного конгрессменом ответа Госдепартамента следует, что ведомство в настоящее время изучает, соответствует ли деятельность Евтушенкова критериям для включения его в чёрный список в соответствии с законом «О противодествии противникам Америки посредством санкций» или законом о коррупции за рубежом.

Отметим, что в пресс-службе АФК «Система» ранее сообщали, что компания не ведёт такой деятельности на полуострове и не получала запросов в связи с этим от американских властей.

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