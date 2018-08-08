Барзани: выборы в Иракском Курдистане пройдут вовремя

Эрбиль, Ирак, , 07:43 — REGNUM Премьер-министр Иракского Курдистана Нечирван Барзани заявил, что парламентские выборы в регионе пройдут вовремя, сообщает 8 августа Kurdistan.ru.

Данное заявление было сделано в ответ на слухи о том, что Соединенные Штаты попросили Эрбиль перенести голосование. Барзани, опровергая данный факт, напомнил, что плебисцит назначен на 30 сентября 2018 года.

Напомним, в Иракском Курдистане продолжаются сложные политические процессы. Многие политические силы, в частности, Патриотический союз Курдистана, переживают тяжелые времена, поэтому отсрочка выборов для них весьма актуальна. Однако правящая Демократическая партия Курдистана считает, что голосование должно пройти вовремя.

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