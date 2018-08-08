Мадуро объявил, сколько должна была стоить его ликвидация

Каракас, , 07:24 — REGNUM Исполнители покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро должны были в случае реализации своего плана получить $50 млн. Об этом сам Мадуро рассказал в эфире телеканала Telesur.

По его словам, все данные говорят о том, что за организацией покушения, в результате которого получили ранения шестеро силовиков, стоит фигура проживающего в Колумбии лидера венесуэльской оппозиции Хулио Борхеса.

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«Тем, кто участвовал в нападении, было обещано $50 млн и проживание в Соединённых Штатах», — сказал глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа во время парада в Каракасе произошла неудачная попытка покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Для нападения использовались два дрона, каждый из которых был начинён килограммом взрывчатки C4. Власти Венесуэлы возложили ответственность за нападение на Колумбию и США.

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