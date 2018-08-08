В Киеве здание университета «Украина» контролируют «люди в форме»

Киев, , 07:19 — REGNUM Неизвестные люди в форме ворвались в здание университета «Украина» в Киеве и удерживают «в заложниках» некоторых сотрудников. Об этом написал на своей странице в Facebook спикер генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко.

По его словам, происходящее напоминает рейдерский захват. Лысенко ссылается на слова своего знакомого, работающего в вузе.

«Недавно в помещение университета ворвались люди в форме и закрылись. Все сотрудники выйти оттуда не успели, остались заложниками», — рассказал Лысенко.

Он также добавил, что позже «на помощь» захватчикам прибыл человек, в сумке которого находилось нечто, похожее на наркотики.

Глава университета вызвал правоохранителей. Сотрудники полиции прибыли на место и разбираются в ситуации.

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