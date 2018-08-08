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Николас Маудро назвал имена организаторов покушения на его жизнь

Политика

Президент Венесуэлы продемонстрировал видеодоказательства

Николас Маудро назвал имена организаторов покушения на его жизнь
Eneas De Troya
Николас Мадуро

Каракас, 8 августа 2018, 07:18 — REGNUM  Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал имена людей, ответственных за неудачное покушение на его жизнь, сообщает агентство Prensa Latina.

Выступая 7 августа во дворце Мирафлорес, Мадуро продемонстрировал аудиовизуальные материалы, предоставленные органами безопасности. На записях задержанный отставной военный называет имена вдохновителей покушения — это проживающие в Колумбии оппозиционеры Хулио Борхес и Хуан Рекесенс, последний уже находится в руках правосудия.

По словам президента, в покушении участвовали 11 человек, в том числе военные в отставке. Атаку планировали находящийся в США Осман Дельгадо и проживающий на территории Колумбии Райдер Руссо. Мадуро пообещал в последующие дни предоставить детальные подробности расследования.

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