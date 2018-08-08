Среда, 8 Августа 2018 года
07:21:52 МСК

Иванов: Райс признала, что Саакашвили «виновник войны»

Политика

В ночь на 8 августа 2008 года грузинские войска вторглись на территорию Южной Осетии

Москва, 8 августа 2018, 07:17 — REGNUM  То, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили является виновником вооруженного конфликта в Южной Осетии, ранее признала бывший глава Госдепартамента США Кондолиза Райс. Это произошло в 2008 г. во время конфликта в Южной Осетии. Об этом рассказал спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в интервью газете «Коммерсантъ».

"Она (Кондолиза Райс) говорила, что американцы ни при чем, они не стоят за этой атакой, — сказал Иванов. — Она призналась, конечно, что это инициатива Саакашвили и что он виновник войны».

При этом спецпредставитель президента РФ добавил, что экс-глава Госдепартамента США сделала данное признание «не в микрофон», а в частной беседе.

«Она (Кондолиза Райс) фактически признала, что Саакашвили сорвался с поводка», — отметил Иванов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 8 августа 2008 года грузинские войска вторглись на территорию Южной Осетии. После пяти дней боевых действий грузинские военные были вытеснены с территории республики.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Грузия и Южная Осетия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить