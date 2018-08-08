Абади: мы против санкций, но будем их соблюдать

Багдад, , 07:17 — REGNUM Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что не согласен с санкциями, введенными США в отношении Ирана, сообщает 8 августа Kurdistan.ru.

Тем не менее, глава иракского правительства отметил, что будет их соблюдать, так как это в интересах Ирака.

«В целом мы против санкций, так как они не преобразуют режимы, а наносят ущерб лишь обществу. Мы считаем санкции стратегической ошибкой, но мы будем их соблюдать для защиты интересов нашего народа», — отметил Абади.

Напомним, президент США Дональд Трамп ввел санкции в отношении Ирана, что вызвало резкую негативную реакцию со стороны как мирового сообщества, так и ближайших союзников Вашингтона по НАТО.

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