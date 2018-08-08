Таллину посоветовали внимательнее следить за «защитниками» из НАТО

Москва, , 07:10 — REGNUM Властям Эстонии стоит следить не за российскими военными самолётами, а за своими «защитниками» на самолётах Североатлантического альянса. Так прокомментировал инцидент со случайным пуском в эстонском небе боевой ракеты класса «воздух-воздух» член Совфеда РФ Алексей Пушков.

«Если на окраине города N в Эстонии внезапно приземлится и взорвется ракета, выпущенная по ошибке с военного самолета, в Таллине отныне должны догадаться, откуда ракеты летят. И следить не за российскими ВВС, а «защищающими» Эстонию самолетами НАТО», — написал сенатор в своём Twitter.

https://twitter.com/Alexey_Pushkov/status/1026922866762280960

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа в воздушном пространстве Эстонии истребитель Eurofighter Typhoon 2000 испанских военно-воздушных сил случайно запустил ракету класса «воздух-воздух». В данный момент боеприпас разыскивают, есть вероятность его нахождения на земле.

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