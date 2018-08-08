Отозванный «Родиной» кандидат в мэры Якутска намерен дойти до Памфиловой

Якутск, , 05:58 — REGNUM Сначала выдвинутый, а затем отозванный партией «Родина» кандидат в мэры Якутска, депутат Госсобрания Якутии Владимир Фёдоров намерен добиться права на участие в выборах главы столицы республики. Он собирается для начала обратиться с жалобой в республиканский избирком, а если потребуется — дойти до главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Такие планы Владимир Фёдоров озвучил на пресс-конференции.

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Свой отзыв экс-кандидат в мэры считает политически мотивированным, а на Эллу Памфилову возлагает большие надежды.

«В 2016 году она уже вмешивалась в выборы в Якутии, и навела у нас порядок. Поэтому считаю вопрос моего участие в избирательной гонке незакрытым, я буду продолжать вести свою предвыборную кампанию», — заявил Владимир Фёдоров.

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Избирателей он просил не обманываться большим количеством кандидатов на пост главы Якутска.

«Это техническая модель, она уже много-много раз опробована и нужна для того, чтобы был выбран определённый кандидат при отсутствии альтернативы», — считает депутат.

По его мнению, сняли его с выборов потому, что он был независимым кандидатом и имел все шансы победить на выборах.

«Честная борьба невыгодна моим оппонентам. Несомненно, я являюсь лидером гонки, это подтверждают опросы. Я поражён действиями «Родины». Партия успешно справилась с задачей сноса меня, — подчеркнул Владимир Фёдоров. — Аргументы «Родины», что я не использовал их символику в избирательной кампании, смехотворны. Все доводы руководства «Родины» — сплошной обман. Мне предлагали мандат депутата гордумы взамен на то, чтобы я снялся с выборов мэра. Я отказался».

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Владимир Фёдоров также сообщил, что подал в избирком Якутска заявление о снятии своей кандидатуры с выборов в депутаты городского представительного органа.

«Я честный человек, поэтому я принял решение о выходе из списка. Чтобы не быть подобным товарищам, которые это сделали. Для некоторых политиков все средства хороши, и мы сейчас это наблюдаем», — подчеркнул депутат, имея в виду изощрённую схему его нейтрализации, использованную «Родиной».

Руководство регионального отделения этой партии, по словам Фёдорова, от реализации неких договорённостей не остановил даже подписанный с ним пакт — джентельменское соглашение, в котором стороны обязывались идти до конца и не сниматься с выборов.

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«Мы гарантируем своё участие в кампании — личное и финансовое — до конца, до 9 сентября 2018 года. Мы не отказываемся от принятых обязательств, не отзываем свои кандидатуры и подписи, не ведём закулисных переговоров с оппонентами. Принципиальные решения мы принимаем коллегиально, не поддаёмся давлению и угрозам», — говорилось в подписанном сторонами соглашении.

«Я буду бороться до тех пор, пока у меня останутся для этого все возможные законные шансы, — заверил Владимир Фёдоров. — Будем организовывать митинги против произвола властей, местничества, клановости и коррупции во власти. Мы не должны мириться с этим. Всё это бьёт по карману обычного гоорожанина и мешает городу нормально развиваться. Если я не найду справедливости в республике, у меня есть право выйти на федеральный уровень».

Разбирательств с партией «Родина» депутат устраивать не собирается.

«Пусть это будет на совести этих людей. Впредь те, кто будет иметь с нею дело, сначала задумаются», — сказал Фёдоров.

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Как сообщало ИА REGNUM, эксперты называли Владимира Фёдорова главным конкурентом кандидата в мэры Якутска от «Единой России», спикера гордумы Александра Саввинова. Политолог Виталий Обедин отмечал, что именно кандидатура Владимира Фёдорова делала выборы в главы Якутска напряжёнными и конкурентными.

Однако 3 августа партия «Родина», выдвинувшая Фёдорова в главы Якутска, отозвала его.

«Если вкратце, «Родина» слила Владимира Федорова с выборов мэра, — объяснял Виталий Обедин. — Переговоры от имени руководства республики вёл Андрей Федотов. Недавно Айсен Николаев своим указом назначил его постпредом Якутии в Москве. Я не знаю, сколько денег и мандатов Гордумы было обещано, но депутату Госдумы РФ, лидеру партии «Родина» Алексею Журавлёву, похоже, обещанного хватило. Чтобы переговоры имели вес, местную «Родину» предварительно прокатили на выборах в Госсобрание республики, после чего и предложили, видимо, вариант: деньги и Гордума — и вы «кидаете» Фёдорова, или ничего, а Фёдорова мы и так сломаем. Прагматичный Алексей Журавлев предпочел соратника, с которым встречался накануне выборов в Москве, сдать. Помогли ему в этом представители местной «Родины» — Алексей Лаптев и Олег Маклашов»

По информации газеты «Коммерсантъ», Алексей Журавлёв настаивал в телефонном разговоре с Владимиром Фёдоровым, чтобы он снялся с выборов мэра Якутска по своему заявлению. Если этого не случится, предупреждал Фёдорова лидер «Родины», партия отзовёт его сама. По словам Журавлёва, причиной такого решения стали достигнутые договорённости.