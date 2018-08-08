В Замбии отметили 40-летие присутствия медицинской гуманитарной миссии КНР

Лусака, , 04:48 — REGNUM Замбия поблагодарила Китай за его медицинские команды, регулярно направляемые в страну, что в целом помогало улучшить уровень здравоохранения в стране за прошедшие четыре десятилетия, сообщает 7 августа агентство Синьхуа.

Церемония празднования сорокалетия присутствия китайских медицинских команд в Замбии прошла в столице страны городе Лусака 7 августа. Правительство Замбии в лице министерства здравоохранения страны Читалу Чилуфья выразило благодарность за проявленные китайскими медиками профессионализм и этику.

На церемонии присутствовал и посол Китая в Замбии Ли Цзе, который отметил, что обмены между странами в сфере здравоохранения постоянно развиваются, и за прошедшие десятилетия Китай помог Замбии значительно повысить стандарты медицинской помощи, чем и продолжит заниматься в будущем.

Отметим, что с 1978 года более 3 млн замбийских пациентов получили медицинскую помощь 546 докторами из Китая, которые прибыли в страну с гуманитарной миссией. На текущий момент уже 20-я команда китайских медиков исполняет свой гуманитарный долг в Замбии.