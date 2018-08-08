США решили не участвовать в кофликте Канады и Саудовской Аравии

Вашингтон, , 04:45 — REGNUM США не собираются вмешиваться в возникшие между Канадой и Саудовской Аравией разногласия, заявила официальный представител Госдепа США Хизер Науэрт на брифинге.

По ее словам, конфликтующие стороны должны самостоятельно решить возникший между ними конфликт дипломатическим путем. Науэрт подчеркнула, что США уважают права и свободы человека, поэтому призывает Эр-Рияд «опубликовать информацию о кое-каких делах».

Напомним, 6 августа Саудовская Аравия заявила о приостановке всех совместных программ с Канадой. Ранее саудовские власти отозвали своего посла из Канады из-за требований канадского МИД освободить арестованных правозащитниц.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) встал на сторону Эр-Рияда в конфликте с Канадой. По его словам, конфликт показал, что некоторые государства пытаются вмешиваться во внутренние дела остальных.

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