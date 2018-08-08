Филиппины считают проект кодекса поведения в Южно-Китайском море «прорывом»

Манила, , 04:36 — REGNUM Глава внешнеполитического ведомства Филиппин Алан Петер Кайетано заявил, что единый обсуждаемый проект Кодекса поведения в Южно-Китайском море, который был выработан недавно Китаем и странами АСЕАН «уже является прорывом», сообщает 7 августа агентство Синьхуа.

«Наличие даже единого проекта уже является прорывом. Страны-члены АСЕАН и Китай одинаково осознают, что необходим эффективный кодекс поведения», — заявил Кайетано, добавив, что время проведения официальных переговоров по этому вопросу еще обсуждается.

Напомним, что принадлежность островов Спратли в Южно-Китайском море, которые Китай считает своими, оспаривается целым рядом стран, включая Вьетнам, Малайзию, Филиппины, Бруней, а также Тайвань.

С целью нормализации отношений и поддержания стабильности Китай и страны участницы АСЕАН, у многих из которых имеются территориальные претензии к Китаю на острова, решили провести совместные учения в Южно-Китайском море.

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