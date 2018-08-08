В Новосибирске депутат судится с мэрией из-за сокрытия информации

Новосибирск, , 04:23 — REGNUM Депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус подготовила уже второе исковое заявление против мэрии города из-за закрытости информации о должниках по аренде земли, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«В настоящее время задолженность по аренде за земельные участки перед бюджетом города Новосибирска составляет более 4 млрд рублей. Это было на 1 апреля этого года. Я думаю, что сейчас эта сумма значительно выросла. При этом нужно понимать, что бюджет города Новосибирска находится совершенно в удручающем состоянии, — рассказала на своей странице в Facebook Пинус. — И грустно то, что среди должников есть в том числе и депутаты. Но ещё более грустно то, что информация о крупных должниках за аренду земельных участков мэрией закрывается. И она закрывается не только от обычных горожан, но и от депутатов».

https://www.facebook.com/natalia.pinus/videos/1911703615542860/

Депутат уверяет, что писала в городскую администрацию письма с просьбой предоставить информацию об этих должниках, но получила отказ. С ответами из мэрии Наталья Пинус и направилась в суд. Но по первому иску проиграла и в первой, и во второй инстанции. На днях было принято решение подавать второй иск.

«В целом ряде муниципалитетов и регионов нашей страны эта информация является публичной и открытой. Информация о том, какие подрядные организации, застройщики имеют долги за аренду земельных участков перед бюджетом. И эта информация, на мой взгляд, очень важна. И для людей, когда они решают, куда им вкладывать средства, в какое долевое строительство, какому застройщику нести деньги. Потому что наличие или отсутствие этой задолженности говорит о том, насколько устойчиво этот застройщик чувствует себя на рынке. И странно, что этой информацией обладает только какая-то избирательная каста людей, которые имеют отношение к власти», — считает городской парламентарий.

Пинус уверена, что если информация о должниках будет открытой, то сумма задолженности начнёт сокращаться — застройщики будут понимать, что такая публичная информация будет снижать их продажи.

Отметим, что доходная часть бюджета города Новосибирска составляет 37,5 млрд рублей, расходная — 38,8 млрд рублей, дефицит — 1,3 млрд рублей.