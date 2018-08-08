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По стопам Манафорта: адвоката Трампа подозревают в налоговых преступлениях

Политика

Коэна подозревают в уходе от уплаты налогов с фирмы такси, которая ему принадлежит

Нью-Йорк, США, 8 августа 2018, 04:21 — REGNUM  Прокуратура штата Нью-Йорк начала расследование по делу о неуплате налогов в отношении Майкла Коэна, бывшего адвоката президента США Дональда Трампа, сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, Коэна подозревают в уходе от уплаты налогов с фирмы такси, которая ему принадлежит. Также Коэна подозревают в выплатах за сохранение молчания женщинам, которые, вероятно, могли иметь связи с Трампом.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля телекомпания CNN опубликовала аудиозапись разговора президента США Дональда Трампа и его экс-адвоката Майкла Коэна о денежных выплатах модели журнала Playboy Карен Макдугал, утверждавшей, что состояла с Трампом в интимной связи.

Читайте ранее в этом сюжете: Запись беседы Трампа о выплатах модели Playboy стала доступна публике

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Внутренняя политика и политическая борьба в США
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