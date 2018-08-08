Среда, 8 Августа 2018 года
06:07:11 МСК

Филиппины одобряют план совместных морских учений Китая и членов АСЕАН

Политика

Филиппины надеются, что это позволит укрепить взаимодействие обеспечить стабильность

Манила, 8 августа 2018, 04:18 — REGNUM  Китайский план совместного проведения военных учений с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Южно-Китайском море одобрил глава внешнеполитического ведомства Филиппин Алан Петер Кайетано, сообщает 7 августа агентство Синьхуа.

«Крайне важно, что совместные военные учения направлены на предупреждение разного рода инцидентов и развития военных отношений, что позволит нам найти общий язык», — заявил Кайетано.

Напомним, что глава МИД Китая Ван И, будучи на прошлой неделе в Сингапуре на встрече глав МИД Китая и участников АСЕАН заявил, что в октябре текущего года пройдут совместные морские учения.

АСЕАН была образована в 1967 году, в нее входят Бруней, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Мьянма, Филиппины, Сингапур, Таиланд и Вьетнам. Многие из этих стран имеют территориальные споры с Китаем в Южно-Китайском море.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Индонезии: партнерство АСЕАН и США способствует благополучию сторон

Читайте развитие сюжета: Филиппины считают проект кодекса поведения в Южно-Китайском море «прорывом»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
АСЕАН
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить