Филиппины одобряют план совместных морских учений Китая и членов АСЕАН

Манила, , 04:18 — REGNUM Китайский план совместного проведения военных учений с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Южно-Китайском море одобрил глава внешнеполитического ведомства Филиппин Алан Петер Кайетано, сообщает 7 августа агентство Синьхуа.

«Крайне важно, что совместные военные учения направлены на предупреждение разного рода инцидентов и развития военных отношений, что позволит нам найти общий язык», — заявил Кайетано.

Напомним, что глава МИД Китая Ван И, будучи на прошлой неделе в Сингапуре на встрече глав МИД Китая и участников АСЕАН заявил, что в октябре текущего года пройдут совместные морские учения.

АСЕАН была образована в 1967 году, в нее входят Бруней, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Мьянма, Филиппины, Сингапур, Таиланд и Вьетнам. Многие из этих стран имеют территориальные споры с Китаем в Южно-Китайском море.

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