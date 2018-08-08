«Единая Россия» Якутии исключила из списка кандидатов депутата-дебошира

Якутск, , 03:54 — REGNUM Заместитель генерального директора ГУП «ЖКХ Якутии» и депутат республиканского Госсобрания Юрий Садовников, принуждавший пилотов «Полярных авиалиний» выпить с ним накануне рейса, лишён возможности баллотироваться в новый созыв регионального парламента. Решение о его исключении из рядов кандидатов 7 августа приняли в «Единой России» Якутии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе партии.

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Отзыв Садовникова с выборов был сделан по той причине, что его действия дискредитировали партию и нанесли ущерб её политическим интересам. Лидер якутской «Единой России» Сахамин Афанасьев обещал и впредь поступать аналогичным образом, если подобное поведение будет демонстрировать кто-либо ещё из кандидатов в депутаты или представителей партии.

«Будем принимать самые строгие меры — несмотря ни на должности, ни на звания», — заверил Сахамин Афанасьев.

В министерстве ЖКХ и энергетики Якутии ЯСИА заявили, что Юрий Садовников дискредитировал ведомство, руководство ГУП «ЖКХ Якутии» и работников отрасли жилищно-коммунального хозяйства в целом.

Как сообщало ИА REGNUM, видео, на котором человек, похожий на Юрия Садовникова, пытается затеять драку в гостиничном номере, появилось в соцсетях. Региональные СМИ узнали, что причиной недовольства депутата стал отказ пилотов выпить с ним. Лётчикам, которым утренним рейсом нужно было везти пассажиров, народный избранник не давал спать. «Откуда ты взялся, депутат?» — парируя удары народного избранника, возмущаются на видео недовольные пилоты.

Врио главы Якутии Айсен Николаев назвал поведение Юрия Садовникова недостойным руководителя управленческой категории и народного избранника. Министру жилищно-коммунального хозяйства и энергетики поручено проверить замдиректора ГУП ЖКХ Якутии и незамедлительно принять в отношении него соответствующие меры.