Среда, 8 Августа 2018 года
04:02:36 МСК

«Единая Россия» Якутии исключила из списка кандидатов депутата-дебошира

Политика

За то, что он дискредитировал партию и нанёс ущерб её политическим интересам

Якутск, 8 августа 2018, 03:54 — REGNUM  Заместитель генерального директора ГУП «ЖКХ Якутии» и депутат республиканского Госсобрания Юрий Садовников, принуждавший пилотов «Полярных авиалиний» выпить с ним накануне рейса, лишён возможности баллотироваться в новый созыв регионального парламента. Решение о его исключении из рядов кандидатов 7 августа приняли в «Единой России» Якутии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе партии.

Читайте также: Депутат Якутии заставлял пилотов употреблять с ним спиртное накануне рейса?

Отзыв Садовникова с выборов был сделан по той причине, что его действия дискредитировали партию и нанесли ущерб её политическим интересам. Лидер якутской «Единой России» Сахамин Афанасьев обещал и впредь поступать аналогичным образом, если подобное поведение будет демонстрировать кто-либо ещё из кандидатов в депутаты или представителей партии.

«Будем принимать самые строгие меры — несмотря ни на должности, ни на звания», — заверил Сахамин Афанасьев.

В министерстве ЖКХ и энергетики Якутии ЯСИА заявили, что Юрий Садовников дискредитировал ведомство, руководство ГУП «ЖКХ Якутии» и работников отрасли жилищно-коммунального хозяйства в целом.

Как сообщало ИА REGNUM, видео, на котором человек, похожий на Юрия Садовникова, пытается затеять драку в гостиничном номере, появилось в соцсетях. Региональные СМИ узнали, что причиной недовольства депутата стал отказ пилотов выпить с ним. Лётчикам, которым утренним рейсом нужно было везти пассажиров, народный избранник не давал спать. «Откуда ты взялся, депутат?» — парируя удары народного избранника, возмущаются на видео недовольные пилоты.

Врио главы Якутии Айсен Николаев назвал поведение Юрия Садовникова недостойным руководителя управленческой категории и народного избранника. Министру жилищно-коммунального хозяйства и энергетики поручено проверить замдиректора ГУП ЖКХ Якутии и незамедлительно принять в отношении него соответствующие меры.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Скандалы с участием чиновников
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить