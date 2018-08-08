Китай предоставит помощь рисом и мукой засушливым районам Афганистана

Кабул, , 03:42 — REGNUM Посольство Китая в Афганистане заявило, что Китай окажет экстренную помощь рисом и мукой засушливым районам Афганистана, сообщает 7 августа агентство Синьхуа.

«От имени правительства и народа Китая, я имею честь сегодня подтвердить, что Китай предоставит рис и муку правительству Афганистана для борьбы с засухой в стране», — заявил посол Китая в Афганистане Лю Цзиньсун во время пресс-конференции в Кабуле, отметив, что китайское правительство также обеспечит поставки предметов первой необходимости, а также создаст в стране систему раннего предупреждения паводков.

Отметим, что по официальной информации властей более 20 провинций Афганистана подвержены засухе, от нехватки воды страдают 1,4 млн человек, и это число может увеличиться до 3 млн человек уже к концу года при населении страны менее 35 млн. человек.