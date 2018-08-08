Спросите ЕС, Россию, Китай! Тегеран не верит, что мир последует за Трампом

Тегеран, , 03:41 — REGNUM Мир не будет следовать за политическими решениями, принимаемыми в Вашингтоне, написал иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф в Twitter.

Комментируя решение Вашингтона обновить антииранские санкции, Зариф написал:

«Гнев и твиты не меняют того факта, что мир устал от пристрастности США».

Иранский дипломат отметил, что новая американская торговая политика и ликвидация 100 тысяч рабочих мест в Штатах «хороши для нас, но мир не будет следовать импульсивным твиттерным диктаторам».

«Просто спросите ЕС, Россию, Китай и десятки других наших торговых партнеров», — подчеркнул Зариф.

Напомним, 6 августа американский президент Дональд Трамп подписал указ, восстанавливающий ранее отмененные антииранские санкции. Это сделано якобы для противодействия иранской ядерной программе.

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