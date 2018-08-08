Глава МИД Эквадора встретилась с высокопоставленным китайским политиком

Пекин, , 03:24 — REGNUM Член Политбюро ЦК Компартии Китая Ян Цзечи встретился 7 июля в Пекине с председателем 73-й сессии генеральной Ассамблеи ООН, министром иностранных дел Эквадора Марией Фернада Эспиноса Гарсес, сообщает 7 августа агентство Синьхуа.

Ян, возглавляющий, также, управление Комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая, заявил, что Китай твердо поддерживает политику многосторонности и придает особое значение роли и статусу ООН. По его словам, сейчас организации необходимо выступить против односторонности и протекционизма, а также заявить о поддержке открытой мировой экономики и защите системы многосторонней торговли. Еспиноса Гарсес, в свою очередь, озвучила согласие со словами Яна.

Напомним, что ранее Эспиноса Гарсес встречалась с министром иностранных дел КНР Ван И, с которым также обсудила затронутые во время встречи с Яном вопросы.

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