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Китай и Норвегия обсудили вопросы устойчивого развития сельского хозяйства

Политика

Пятый китайско-норвежский форум по устойчивому сельскохозяйственному развитию, прошедший 7 августа, был организован Хэйлунцзянской академией сельскохозяйственных наук и соответствующими департаментами Норвегии

Харбин, Китай, 8 августа 2018, 03:12 — REGNUM  Более 400 экспертов из Китая и Норвегии приняли участие в форуме устойчивого сельскохозяйственного развития в столице провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая городе Харбине, сообщает 7 августа агентство Синьхуа.

Пятый китайско-норвежский форум по устойчивому сельскохозяйственному развитию, прошедший 7 августа, был организован Хэйлунцзянской академией сельскохозяйственных наук и соответствующими департаментами Норвегии. Специалисты в отрасли из двух стран обсудили вопросы почвы, окружающей среды, а также утилизации отходов.

«Форум стал важной платформой для сотрудничества и обменов в сфере сельского хозяйства между Китаем и Норвегией», — заявил замдиректора департамента науки и технологий провинции Хэйлунцзян Юй Лихэ, добавив, что стороны сделали огромные достижения в сфере устойчивого сельскохозяйственного развития.

Напомним, что Китай и Норвегия занимаются углублением двустороннего сотрудничество в сельскохозяйственной сфере еще с 2010 года. Это выражается в регулярных научных и академических визитах, международных конференция, а также основании совместных центров развития и исследований, а также лабораторий.

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