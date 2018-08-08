Дело Перепиличного. Ради политики Лондон очерняет невыгодных свидетелей

Лондон, , 03:03 — REGNUM Британская сторона не заинтересована в установлении причин смерти умершего в ноябре 2012 года в Великобритании российского гражданина Александра Перепиличного (свидетеля по так называемому делу Магнитского), и ради политизации этого дела готова к дискредитации заинтересованных сторон, заявил пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне.

Комментируя публикацию от 6 августа в газете The Daily Telegraph о том, что в первые дни расследования «дела Перепеличного» полицейские якобы держали в неведении высшее руководство, чтобы скрыть свидетельства «явно имеющейся политической составляющей», российский дипломат заявил:

«Судя по данному и другим резонансным расследованиям, касающимся российских граждан в Великобритании, нормой жизни становятся опасные тенденции к дискредитации свидетельских показаний и заинтересованных сторон в ходе дознания — в данном случае полиции и вдовы А. Перепиличного, в частности, со стороны фонда Уильяма Браудера (заочно осужден в России за совершение финансовых преступлений)».

Российский дипломат подчеркнул, что Лондон занимается политизированием самого процесса дознания, мешая установлению причин смерти Перепиличного.

Напомним, Перепеличный, свидетель по делу Магнитского, 10 ноября 2012 года был найден мертвым у своего особняка на окраине городка Вейбридж (графство Суррей, Великобритания).

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