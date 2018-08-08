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Президент Эквадора рассказал о переговорах насчет дальнейшей судьба Ассанжа

Политика

Главное, чтобы его жизни ничего не угрожало

Кито, 8 августа 2018, 02:05 — REGNUM  Власти Эквадора ведут переговоры с законными представителями создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа насчет условий по его выходу из эквадорского посольства в Лондоне, заявил президент Эквадора Ленин Морено в интервью телеканалу NTN24.

«Мы ведем переговоры с его законными представителями, чтобы достигнуть каких-либо договоренностей, в первую очередь насчет международного права и гарантии жизни Ассанжа», — заявил он.

Морено также добавил, что в случае положительного исхода переговоров, власти страны попросят Ассанжа покинуть посольство.

Ранее президент Эквадора Ленин Морено в интервью El Pais заявил, что Ассанж является «проблемой для Эквадора» и должен в будущем покинуть посольство страны при условии отсутствия угрозы для его жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил о намерениях покинуть посольство Эквадора из-за проблем со здоровьем. При этом лондонская полиция заявила, что ордер на арест Ассанжа остается в силе.

Читайте ранее в этом сюжете: Основателя WikiLeaks назвали «проблемой для Эквадора»

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