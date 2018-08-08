Пашинян начал процесс смены генсека ОДКБ с самого сложного?

Ереван, , 01:32 — REGNUM ИА REGNUM уже сообщало, что премьер-министр Армении Никол Пашинян 7 августа провел телефонный разговор с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Как сообщалось в официальном сообщении, стороны обсудили двусторонние вопросы и вопросы, связанные с деятельностью ОДКБ.

Как пишет армянский информационный портал 1in. am, несомненно, основной темой телефонного разговора является вопрос смены генерального секретаря ОДКБ. Действующий генсек Юрий Хачатуров, который был назначен на эту должность по армянской квоте в апреле 2017 года, теперь проходит обвиняемым по делу «1 марта», и в результате данных событий встал вопрос о его смены на этом посту. Армянская квота продлится до 2020 года, и, как заявил министр обороны Давид Тоноян, Ереван намерен до конца срока председательствовать в ОДКБ.

Портал напоминает о прецеденте, когда возникла сложность утверждения кандидатуры Армении. Тогда примерно год по ряду причин кандидатура Хачатурова не получала одобрения, по слухам из-за того, что Белоруссия и Казахстан были против.

В настоящее время имеется информация о том, что новым кандидатом Армении может стать Вагаршак Арутюнян, который является пророссийским отставным генералом, бывшим министром обороны, может стать. Официального подтверждения нет, и, вероятно не будет, пока не будет внутреннего соглашения в формате президентов стран-участниц ОДКБ.

«В то же время в проектах Евразийской интеграции организатором практически откровенного противостояния с Арменией всегда был президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. И здесь, конечно же, легитимность правительства Армении по большому счету не является решающим фактором, учитывая, что в плане взаимных интересов Астана не так уж связана с Ереваном, а довольно плотно связана с Баку.

В этом смысле логично, что Пашинян начинает, возможно, с самого сложного места. В то же время примечательно, что проблему Назарбаева Пашинян сразу же взял на себя, в отличие от Сержа Саргсяна, который, по большому счету, оставил этот вопрос России, когда на саммите в Астане в мае 2014 года при вступлении Армении в ЕАЭС, Назарбаев неожиданно открыл письмо Алиева при молчании Сержа Саргсяна», — пишет 1in.am.

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