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Украина обнаружила: помимо железной дороги их связывают с Россией автобусы

Политика

Международное транспортное сообщение, по их мнению, способствует «оккупации»

Киев, 8 августа 2018, 01:23 — REGNUM  Украина должна прекратить не только железнодорожное, но и автобусное сообщение с Россией, заявил так называемый первый заместитель постпреда президента Украины в Крыму Изет Гданов на своей странице в Facebook.

«Прекращение железнодорожного сообщения с оккупантом — однозначно правильное решение министерства инфраструктуры Украины. Также необходимо безотлагательно рассмотреть прекращение автобусного сообщени», — заявил он.

При этом Гданов не пояснил, каким образом граждане Украины будут выезжать на заработки в Россию, учитывая, что для достаточно большого числа украинцев это является единственной возможностью обеспечить свое существование.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян призвал прервать железнодорожное сообщение с Россией, несмотря на их прибыльность и востребованность среди украинцев.

Как сообщало ИА REGNUM, Изет Гданов пояснял изданию «Апостроф», что прерывание автобусного сообщения с Россией неизбежно будет оказывать давление на Россию и усилит ее изоляцию. Он также считает, что реализация этой инициативы пойдет на пользу украинцам.

Читайте ранее в этом сюжете: В Киеве развивают тему прекращения автобусного сообщения с Россией

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