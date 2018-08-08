Украина обнаружила: помимо железной дороги их связывают с Россией автобусы

Киев, , 01:23 — REGNUM Украина должна прекратить не только железнодорожное, но и автобусное сообщение с Россией, заявил так называемый первый заместитель постпреда президента Украины в Крыму Изет Гданов на своей странице в Facebook.

«Прекращение железнодорожного сообщения с оккупантом — однозначно правильное решение министерства инфраструктуры Украины. Также необходимо безотлагательно рассмотреть прекращение автобусного сообщени», — заявил он.

При этом Гданов не пояснил, каким образом граждане Украины будут выезжать на заработки в Россию, учитывая, что для достаточно большого числа украинцев это является единственной возможностью обеспечить свое существование.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян призвал прервать железнодорожное сообщение с Россией, несмотря на их прибыльность и востребованность среди украинцев.

Как сообщало ИА REGNUM, Изет Гданов пояснял изданию «Апостроф», что прерывание автобусного сообщения с Россией неизбежно будет оказывать давление на Россию и усилит ее изоляцию. Он также считает, что реализация этой инициативы пойдет на пользу украинцам.

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