Мы доминируем, мы не боимся... В Пентагоне готовы к угрозам России

Вашингтон, , 01:30 — REGNUM К угрозам со стороны России США готовы, более того, все знают, что Штаты в военном отношении доминируют на мировой арене, заявил генерал Джон Хайтен, глава стратегического командования американских вооруженных сил, передает телекомпания CNBC.

По словам военного, США могут «доминировать и реагировать на любую угрозу». Способность к сдерживанию вражеских намерений, в том числе со стороны России, остается «несомненной», отметил американский генерал.

«Мы являемся доминирующей военной державой на планете в каждой области, и все это понимают», — сказал Хайтен.

Напомним, в США продолжают обсуждать презентацию нового российского оружия, которую в марте 2018 года провел президент РФ Владимир Путин. Одно из новшеств — гиперзвуковое оружие. созданное российским ВПК. С тех пор из Вашингтона продолжают звучать заверения о «небывалой военной мощи» США.

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