Пушков: Эстонцы теперь будут догадываться, откуда прилетают ракеты

Москва, , 00:41 — REGNUM Инцидент со случайным запуском ракеты испанскими ВВС во время полета над Эстонией иронично прокомментировал член Совфеда РФ Алексей Пушков в своем Twitter.

«Если на окраине города N в Эстонии внезапно приземлится и взорвется ракета, выпущенная по ошибке с военного самолета, в Таллине отныне должны догадаться, откуда ракеты летят. И следить не за российскими ВВС, а «защищающими» Эстонию самолетами НАТО», — заявил сенатор.

https://twitter.com/Alexey_Pushkov/status/1026922866762280960

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа в воздушном пространстве Эстонии истребитель испанских ВВС Eurofightet Typhoon 2000 случайно произвел пуск боевой ракеты класса «воздух-воздух». Сообщается, что ракета упала во время полета над южной частью Эстонии, сейчас ведется операция по поиску ракеты. Отмечается, что ракета могла упасть на землю, в таком случае местных жителей просят не трогать боеприпас.

Читайте ранее в этом сюжете: Испанский истребитель нечаянно «обракетился» над Эстонией