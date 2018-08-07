Глава МИД Ирана поучил Трампа применению слов «о мире во всем мире»

Тегеран, , 23:47 — REGNUM Заявления президента США Дональда Трампа о том, что антииранские санкции обусловлены желанием «мира во всем мире» — надоевшие штампы, пригодные к использованию разве что на конкурсах красоты, заявил 7 августа министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

«Не в первый раз инициатор войны заявляет, что начинает агрессию ради «мира во всем мире», — подчеркнул глава МИД Ирана в своем аккаунте в Twitter.

«Международная дипломатия — это не конкурс красоты с затертыми штампами о стремлении к миру во всем мире», — добавил Мохаммад Джавад Зариф и отметил, что никакой гнев и никакие заявления не смогут отменить усталости всего мира от произвола США.

Как сообщало ИА REGNUM, вступают в силу первые санкции США против Ирана, восстановленные Вашингтоном в одностороннем порядке и под надуманным предлогом.

Напомним, ООН уже призвала все страны, участвовавшие в многостороннем соглашении по иранской ядерной программе, продолжать соблюдение условий этого договора и даже такой верный сателлит США как Евросоюз объявил о намерении блокировать действие антииранских санкций и сохранять прежние отношения с Ираном.