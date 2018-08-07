СМИ США: бывший советник Януковича помогал Порошенко

Вашингтон, 7 августа 2018, 23:35 — REGNUM Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт оказывал услуги не только президенту Украины Януковичу, но и сменившему его Петру Порошенко, сообщила 7 августа газета The New York Times со ссылкой на бывшего помощника Манафорта Рика Гейтса.
По словам Гейтса, Манафорт сотрудничал с Порошенко на неоплачиваемой основе, но представитель администрации президента отрицает эту информацию.
Политтехнолог также заключил контракт с партией «Оппозиционный блок», созданной теми же олигархами, которые поддерживали Януковича.
Напомним, Пол Манафорт обвиняется в уклонении от уплаты налогов. По свидетельству самого обвиняемого, он с 2010 по 2014 заработал $14 млн, но обвинение настаивает, что он заработал около $60 млн.
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Президент США Дональд Трамп сравнил Манафорта со знаменитым американским бандитом Аль Капоне.