Политолог: Русофобия — главная составляющая украинских выборов

Киев, , 23:10 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко выступит на грядущих выборах в качестве единственного «проукраинского» кандидата», заявил политолог Спиридон Килинкаров 7 августа в эфире радио Sputnik.

Своим заявлением о вмешательстве России в выборы Порошенко показал, какой стратегии он будет придерживаться во время избирательной кампании 2019 года.

«Порошенко будет навязывать всему обществу идею о том, что он единственный проукраинский кандидат, а всех остальных будет приписывать к «руке Москвы».<…> Все до единого кандидата, которые будут выступать в этой избирательной кампании, будут им представлены как «рука Москвы», — считает Килинкаров.

Политолог заметил, что роль, отведенная России украинскими политиками, сама по себе делает РФ фактором влияния на украинские выборы, а значит:

«В Киеве попытаются все представить как вмешательство во внутренние дела суверенного государства», — подытожил эксперт.

Напомним, 7 августа Петр Порошенко дал распоряжение совету национальной безопасности и обороне готовиться противодействовать вмешательству в президентские и парламентские выборы.

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Эксперты сходятся во мнении, что это заявление напрямую связано с выборами 2019 года.

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