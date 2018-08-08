Лидер Мексиканской революции

Денис Романов, , 01:38 — REGNUM

В 1910 году в Мексике началось восстание против диктатуры Порфирио Диаса, президента страны с 1884 года. Лидером революции стал выходец из бедной крестьянской семьи Эмилиано Сапата.

«Лучше умереть стоя, чем жить на коленях»

Сапата с детства видел, как раздавливает людей диктатура Диаса. При правительстве Диаса большинство земель было отобрано у крестьян и передано крупным землевладельцам — латифундистам. Семья Сапаты не стала исключением. От трудных условий жизни Эмилиано рано лишился отца и матери — уже к 17 годам он остался сиротой.

Но трудности не сломили Эмилиано, и в 22 года юноша уже возглавил делегацию к Диасу, требовавшую справедливости. Успехов делегация не достигла, но предприимчивый юноша только еще больше загорелся желанием добиться справедливости. В 1909 году он возглавил в своем селе комитет по борьбе против захвата общинных земель правительством. Вновь законные попытки восстановить справедливость ни к чему не привели.

Тогда Сапата понял, что его путь — вооруженная борьба с диктатором. Первое восстание Эмилиано и его крестьян было подавлено, юноша бежал в горы. Здесь под его предводительством был создан партизанский отряд, а местные крестьяне быстро прониклись доверием к храброму Эмилиано.

«Лучше умереть стоя, чем жить на коленях», — таков был девиз Сапаты и его сторонников.

Восстание разгорается

Между тем, восстание против тирании Диаса разрасталось. Пламя восстаний вспыхнуло в мексиканских штатах Коуаила, Пуэбла, Веракрус, Чиуауа, Тамаулипас, Дуранго, Морелос и других. Крестьяне, десятки лет жившие под гнетом правительства, брали в руки оружие и шли против правительственных войск. Именно крестьянское движение стало основой мексиканской революции — рабочий класс был в стране довольно малочисленным.

Стоит отметить, каким было положение крестьян и рабочих в Мексике времен Диаса. В 1910 году 96,6% сельского населения Мексики не имели земли — а это две трети от численности населения страны. Медицинское обслуживание отсутствовало как вид — 400 из 1000 детей умирали, среди взрослых смертность достигла 40 человек на одну тысячу. Средняя продолжительность жизни составляла 30 лет. Прав у рабочих не существовало — их эксплуатировали 12−14 часов в сутки за мирную зарплату. Профсоюзы в Мексике были запрещены.

В 1910 году Диас был переизбран президентом страны, однако его противник Франсиско Мадеро заявил, что результаты выборов фальсифицированы, и призвал к борьбе с Диасом. Мексиканская революция разделилась: крестьяне и низы общества восставали в разных регионах, а Мадеро на этой волне пытался войти во власть.

Сапата, ведя армию крестьян, занял крупнейший железнодорожный узел Торреон, разбил правительственные войска у штата Куаутлу и захватил столицу штата Куэрнаваку. Диас подал в отставку и сбежал.

«План Айяла»

После отставки Диаса Мексику возглавил Франсиско Леон де ла Барра, но все решения принимались Мадеро. Впрочем, вскоре сам Мадеро стал президентом — в 1911 году. Эмилиано Сапата, предводитель крупнейшей крестьянской армии Мексики, пугал Мадеро. Президент стремился подкупить Сапату, но его не интересовала личная выгода. Наконец, Эмилиано понял, что новый президент вовсе не намерен облегчать жизнь крестьянам, и объявил собственный «план Айяла»: по нему все земли, незаконно захваченные правительством и латифундистами, возвращались крестьянам. План был восторженно принят крестьянством, которое пошло за Сапатой в новый бой.

Уже в 1912 году Мадеро в ужасе перед армией Сапаты создает 60-тысячную армию, которая расстреливала всех бунтовщиков: и мужчин, и женщин, и детей. Но это не остановило крестьян и рабочих. Наконец, Мадеро потерял поддержку не только низов, но и верхов общества. Видные генералы и политики создали заговор против президента, и в 1913 году Мадеро был свергнут и убит. Президентом стал генерал Викториано Уэрта.

Эмилиано Сапата выступил против диктатуры Уэрты и подчеркнул свою приверженность «плану Айялы». Крестьянская армия продолжала свое наступление с юга страны. Новый президент понимал, что разгромить Сапату не удастся, и предпринимал всяческие попытки его подкупить. Также против Уэрты выступил губернатор штата Коауила Венустиано Карранса, который возглавил протест помещиков и национальной буржуазии. Уэрту приходилось постоянно увеличивать армию, чтобы сдерживать повстанцев, но войска уже больше напоминали сброд, чем дисциплинированные подразделения.

США, пристально наблюдавшие за ходом событий в соседней стране, в апреле 1914 года осуществили интервенцию в Мексику. Народ, не поверивший сладким речам президента США Вудро Вильсона, выступил против интервентов. Тем временем Карранса наступал на Мехико. Его войска заняли столицу 15 августа, а 22 августа губернатор провозгласил себя главой исполнительной власти.

Политическое безволие

Освободительная армия Юга, сформированная Эмилиано Сапатой, действовала как против Уэрты, так и против Каррансы. При этом у Сапаты была колоссальная поддержка среди крестьян, которым он дал землю, отобранную властями. Эмилиано любили и почитали. Понимая это, Карранса пытался наладить с ним отношения, но это ни к чему не привело. 27 ноября 1914 года отряды Сапаты вступили в столицу Мексики — Мехико.

Тем не менее ни Сапата, ни его сторонники не брали власть в свои руки. Те, кто смогли поднять на восстание тысячи крестьян и рабочих, не смогли сами подняться на политический пьедестал и возглавить уже не армию недовольных, а всю страну.

Карранса воспользовался ситуацией и продолжил активно действовать против Сапаты и его союзников. В результате боев Мехико несколько раз переходило из рук в руки, в конце концов город оказался в руках Пабло Гонсалеса, командовавшего войсками на стороне Каррансы. Но, несмотря на отступление Сапаты, народные восстания не утихали. В итоге правительство Каррансы пошло на изменение конституции.

Новая конституция была принята в 1917 году. Она частично возвращала крестьянам земли, а рабочих наделяла некоторыми правами, вроде права на создание профсоюзов и права на 8-часовой рабочий день. Но, хотя революционные действия значительно утихли, борьба войск Каррансы с партизанской армией Сапаты продолжалась.

Эмилиано был убит в 1919 году во время засады, устроенной генералом Гонсалесом. Лидера крестьян выманили на встречу возле города, однако вместо переговоров Сапату встретил град пуль.

Так погиб мексиканский герой революции, освободитель крестьян, храбрый и честный Эмилиано Сапата.

Читайте ранее в этом сюжете: Венгерская Советская Республика: взлет и падение мировой революции