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Президент Порошенко и олигарх Коломойский обменялись колкостями в телеэфире

Политика

Телеканал «1+1» еще раз доказал «независимость» украинской журналистики

Президент Порошенко и олигарх Коломойский обменялись колкостями в телеэфире
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Узы. Порошенко

Киев, 7 августа 2018, 22:42 — REGNUM  Украинский телеканал «1+1» подверг цензуре комментарий президента Украины Петра Порошенко о своем отдыхе, в угоду собственнику телеканала олигарху Игорю Коломойскому, сообщил 7 августа корреспондент ИА REGNUM.

В новостной программе телеканала от 6 августа был показан сюжет «Тайный отпуск: Порошенко мог неделю отдыхать в Испании». Позже президент позвонил автору сюжета и заявил, что был за границей, но не в Испании.

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Порошенко отметил, что благодаря ему, журналистка побывала в Испании за счет богатейшего олигарха Украины Игоря Коломойского — владельца телеканала «1+1».

Во время вечернего выпуска новостей, который смотрит наибольшее число зрителей, эту фразу вырезали.

Напомним, президент Порошенко не появлялся на публике с 29 июля по 5 августа. В аппарате президента заявили, что Порошенко летал в Евросоюз по частным делам.

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