Предчувствие войны: Запад восстанавливает тотальную цензуру

Юрий Баранчик, , 22:54 — REGNUM

На днях западные технологические компании нанесли удар по пропагандистской машине Трампа. Facebook, Apple, Spotify и YouTube удалили контент, связанный с Алексом Джонсом, который является автором теории заговоров, которые получили широкое распространение среди сторонников Трампа. Джонс говорит о том, что террор 11 сентября был устроен самим властями, а расстрелы в школах устраивают демократы, чтобы таким образом добиться контроля над продажей оружия. Поскольку цензуры в Штатах нет и борьбы с репостами тоже, то управы на Джонса нет, и он уже заявил о том, что это все козни демократов.

Происходящий запрет контента самый наглядный пример глянцевой, но тоталитарной западной цензуры. Прозападные СМИ прогнили. И люди это видят. Поэтому отказались от фейкньюс первых телевизионных кнопок и сами стали заниматься добычей контента. В ответ на это западные информационно-технологические ТНК ввели запрет на доступ людей к той информации, которая не устраивает элиты «черного миропроекта».

И как мы видим, якобы «частная собственность» этому никак не сопротивляется. Все четко взяли под козырек. Это не Роскомнадзор, государственная организация, однако все частники четко и оперативно выполнили приказ из одного центра. То есть, то, о чем нам говорили в советской время — о едином центре принятия решений на Западе, и о том, что все эти «частные СМИ» — это лишь бутафория для отвода глаз честной публики — оказывается, было правдой.

То, что Запад восстанавливает жесточайшую тоталитарную цензуру, на мой взгляд, должно как-то отреагировать российское внешнеполитическое ведомство. Введение цензуры — это самое непосредственное нарушение прав человека и свободы слова — главнейших демократических ценностей. Указание на это, массовая информационная работа по данному факту со стороны России способствовало бы росту демократии в мире. Мы не должны оставить народы запада наедине с тоталитарной информационной машиной по промывке мозгов.

Западная цензура не является внутренним делом Запада. И этот факт надо сделать одним из главных в нашей информационной кампании по противодействию западной тоталитарной информационной машине.

Дело не в Алексе Джонсе. Дело в том, что создан прецедент тотального исключения неудобного контента. Сегодня это будет Алекс Джонс. Завтра будет — Александр Бродский, послезавтра — Дональд Трамп. Цензура недопустима в любых ее проявлениях. И если Запад подставляется, то нам надо отрабатывать эту тему по полной, точно также, как в свое время Запад сделал тему информационных запретов в Советском Союзе одним из главных инструментов разрушения советской власти.

Сегодня, в ежедневном режиме осуществляя давление по этой теме на Запад, мы можем точно также работать с общественным мнением стран Запада, показывая тотальную преступную цензуру элит, которые думают только о собственном финансовом благополучии. Именно Россия сегодня может и должна нести свет объективных знаний и происходящих событий в мире гражданам западных стран, освобождая их таким образом от тоталитарной машины по промывке мозгов в лице Facebook, Apple, Spotify и YouTube, состоящих на службе «черного миропроекта».

Вводимая тотальная цензура имеет и другой важный аспект. Обычно восстановление тотальной цензуры происходит накануне войн. Действия «черного миропроекта» по запрету неудобного им контента говорят о подготовке к такому развитию событий со всей очевидностью — фиговый листок свободы слова отбрасывается с той же легкостью, с которой «черный миропроект» начинает демонстрировать свою фашистскую и сатанинскую сущность.