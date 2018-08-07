Братство войны: Молдавия «солидарна» с Грузией и ждет ухода России из ПМР

Кишинёв, , 22:10 — REGNUM МИД Молдавии заявил о «солидарности» с Грузией и о «решительной поддержке суверенитета и территориальной целостности» этой страны. Об этом говорится в заявлении молдавского внешнеполитического ведомства в связи с 10-й годовщиной грузинской агрессии против Южной Осетии, передает корреспондент ИА REGNUM.

В молдавском МИД события августа 2008 года называют «военной агрессией против Грузии» и «серьезным нарушением основополагающих принципов международного права».

«В результате военного вмешательства против грузинского народа, Грузия потеряла много человеческих жизней и понесла значительный материальный и территориальный ущерб. Республика Молдова всегда осуждала вмешательство любого государства во внутренние дела другой страны в любой форме, выступая за равноправные партнерские отношения, с соблюдением независимости, суверенитета и территориальной целостности, исходя из международного права и положений Устава ООН», — добавили в ведомстве.

В качестве «примера этой политики» в Кишиневе привели недавнюю резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН с требованием вывода российских войск, обеспечивающих мир в Приднестровье.