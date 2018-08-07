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Министр юстиции Армении встал на защиту адвокатов Роберта Кочаряна

Политика

По словам министра юстиции Армении Артака Зейналяна, до вступления в силу обвинительного приговора суда каждый обвиняемый считается невиновным, поэтому адвокат не может взять на себя роль судьи и отказываться от защиты кого-либо на основании презумпции вины

Министр юстиции Армении встал на защиту адвокатов Роберта Кочаряна
Артак Зейналян

Ереван, 7 августа 2018, 22:03 — REGNUM  Без квалифицированной юридической помощи невозможно обеспечить как защиту прав обвиняемых, так и осуществления правосудия. Об этом заявил министр юстиции Армении Артак Зейналян, говоря о звучащих в адрес адвокатов арестованного экс-президента Армении Роберта Кочаряна оскорблений.

По словам Зейналяна, до вступления в силу обвинительного приговора суда каждый обвиняемый считается невиновным, поэтому адвокат не может взять на себя роль судьи и отказываться от защиты кого-либо на основании презумпции вины.

«Отказ адвокатов от защиты конкретного обвиняемого приведет к грубейшему нарушению права на справедливое судебное разбирательство и доступности к правосудию. Уголовное правосудие основано на принципах конкуренции и функционального разделения. Другими словами, каждый участник процесса должен усердно выполнять свою функцию: прокурор обвинять, судья судить, а защитник защищать своего клиента исходя из его интересов. Только тогда можно будет построить верховенство закона и настоящую демократию», — отметил Зейналян.

6 августа адвокат эск-президента Армении Роберта Кочаряна, который обвиняется в насильственном свержении конституционного строя, Айк Алумян заявил об оскорблениях и угроз в свой адрес и в адрес своих коллег.

«После пресс-конференции в связи с делом Роберта Кочаряна в мой адрес и в адрес других адвокатов господина Кочаряна в сети распространяются оскорбления (в том числе меня называют предателем народа), угрозы и проклятия», — написал Алумян в Facebook.

По его мнению, авторы угроз и оскорблений уверены, что нынешние власти проявляют терпимость к этому.

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