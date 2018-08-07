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Президента Молдавии Додона не приняли в Вашингтоне

Политика

Додон не теряет надежды

Кишинёв, 7 августа 2018, 21:57 — REGNUM  Президент Молдавии Игорь Додон не теряет надежды отправиться с визитом в Вашингтон после того, как его уже анонсированный на начало июля визит в США был отменен из-за отказа подтвержденных встреч с представителями американской администрации. Как сообщили в пресс-службе Додона, на встрече с послом США в Молдавии Джеймсом Петитом молдавский президент выразил надежду, что визит состоится позже, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Выразил готовность к углублению диалога в интересах граждан обоих государств, в том числе через проведение в ближайшем будущем рабочего или официального визита в США. Вновь обозначил свою позицию, согласно которой РМ должна поддерживать непрерывный диалог как с Востоком, так и с Западом, развивать дружеские отношения, расширять торговый обмен на двустороннем и многостороннем уровне в интересах нашей страны», — сообщил по итогам встречи Додон.

Ранее, отметим, Додон сообщил, что посетит США по приглашению президента Всемирного конгресса семьи Брайана Брауна и встретится с представителями американской администрации. В итоге визит не состоялся.

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Внешняя политика Молдавии
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