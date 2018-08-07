Почтовая служба Австрии рассматривает вариант перехода в новый режим работы

Вена, , 22:25 — REGNUM «Если правительство выступает за все большую гибкость в сфере труда, то мы хотим заявить о своих правах», — сообщили из офиса Хельмута Кестингера, председателя почтового профсоюза. Об этом пишет сегодня, 7 августа, австрийская газета Kronen Zeitung.

В свою очередь глава почтовой службы, Георг Пельцль, заявил: «Среди новых законов, создающих ограничивающие условия, в этом однако мы видим много пользы.» Он почти уверен, что в отношении нового законопроекта будет принято позитивное решение. Это даст предприятию преимущества: «Мы смогли бы эффективнее работать в периоды пиковой рабочей нагрузки или же рациональнее использовать парк грузовых автомобилей. Если подобная гибкость графика сделает наших сотрудников еще довольнее, то у них будет больше мотивации и сил для работы», — подытожил Пельцль.

Судя по настроениям, царящим в Австрийской федерации профсоюзов (АФП), почтовая служба не будет единичным случаем подобных «реформ». «Новые изменения в графике рабочего времени должны пойти на пользу не только самим трудящимся, но и их работодателям», — заявил президент АФП, Вольфганг Катциан. Он добивается права на четырехдневную трудовую неделю, которое будет в последующем закрепляться во всех 450 крупных коллективных договорах. В то же время профсоюзы готовятся к серьезным осенним переговорам о повышении заработной платы. В сентябре должна впервые состояться конференция, на которой будут присутствовать участники всех коллективных трудовых соглашений. Новый закон о продолжительности рабочего времени (12 часов в день) вступает в силу с 1-го сентября.