Осторожно: Саакашвили

Авигдор Эскин, , 21:39 — REGNUM

Суровое цифросочетание «ноль восемь, ноль восемь, ноль восемь» достигает своего десятилетия. В этих звуках и цифрах особо безжалостно доносится абсурдность современного политического бытия. Военные сражения между двумя народами, разделяющими узы просветленной любви и доброй памяти. Для осознания этого феномена поинтересуйтесь количеством грузинских ресторанов в Москве, а потом спросите вернувшихся из Грузии российских туристов, как встречали их там.

Эта война остаётся воспалённой раной для тех, кто знает и помнит с обеих сторон. Более того, многие вопросы о войне не нашли ответов до сих пор. Есть прекрасная база для согласия и примирения — принятие обеими сторонами отчета Тальявини — комиссии ЕС по расследованию военных действий. Наилучшим сценарием была бы попытка открыть новую страницу. Однако это верное стратегическое направление не отменяет необходимости понять и дать правильную оценку случившемуся.

Первый этап кровавых событий в Грузии, когда перестройка перешла в перестрелку, можно смело назвать гражданской войной. Запутанность кавказских переплетений не позволяет давать здесь никаких однозначных оценок. Заметим только, что все было намного сложнее, нежели конфликт грузин с абхазами и осетинами.

Россия тогда поддерживала в основном территориальную целостность Грузии, хотя некоторые военные части увлекались небескорыстной поддержкой абхазцев и исламских боевиков при одобрении министра обороны Руцкого. В сентябре 1993 года Россия потеряла контроль на происходившим в Абхазии по причине собственного сползания почти к гражданской войне. Если смотреть из Москвы на падение Сухуми и изгнание грузин из Абхазии, то уместно отметить, что около половины беженцев предпочли Россию всем остальным точкам на планете. Поражение грузин могло не слишком занимать политиков в ту горячую пору, но победа абхазцев и помогавшим им кавказцам оказалась куда больше, чем просто их победой. Против грузин воевали также банды Басаева с ним лично во главе. Кто знает, но, возможно, не было бы ни первой и ни второй чеченской войны, сумей грузины одержать победу и уничтожить эти террористические группировки.

В продолжение этого наступили неразгадываемые запутанности Шеварднадзе. Казалось, дела должны были пойти лучше с приходом к власти (с кремлевским благословением) Михаила Саакашвили. Первые месяцы его правления вселили серьезный оптимизм. А далее начинается его постепенный разворот, вплоть до войны. Мы не знаем до конца, что побудило его перестроить свою политику так, что грузинские интересы полностью отступили перед его безудержным стремлением противостоять России.

Его поворот в сторону Вашингтона можно вполне обьяснить немалой экономической выгоды для Грузии. Жизнь преобразилась там в лучшую сторону благодаря борьбе с коррупцией и американским инвестициям. Отсюда принятая версия о том, что Саакашвили пытался так выслужиться перед администрацией Буша. Однако нет никаких оснований считать, что Вашингтон требовал тогда от него такой степени враждебности. Саакашвили постоянно «перевыполнял план» настолько, что американцам приходилось его сдерживать.

Авторитет и безопасность России зависят немало от умения выстраивать отношения со своими ближайшими соседями. Важно учиться на ошибках прошлого, а для этого необходимо располагать точной фактурой.

Рывок Саакашвили в сторону Запада сопровождался ядовитыми словесными выпадами в адрес президента России. Нельзя исключать, что в поведенческой и политической стратегии Саакашвили иррациональное главенствовало над разумным и сознательным. Это не диагноз врача, а наша гипотеза, но она представляется наиболее реалистичной среди прочих.

Особо остро стоит по сей день вопрос, что сподвигло его открыть огонь по Цхинвали, а затем по российским миротворцам? Широко распространённым мифом является выдумка об американском планировании операции с целью проверить военную и политическую реакцию России. Другой распространённой теорией такого же разряда брехливости является выдумка о российской военной агрессии: дескать, 58-я армия вторглась загодя на территорию Южной Осетии, а Цхинвали разбомбила российская артиллерия.

Приближенные Саакашвили (и это следует из его действий) рассказывают, что в те дни он был убеждён, что «русские не вмешаются, а американцы помогут». Вопрос в том, кто довёл грузинского президента до такой мыслительной кондиции, что он мог думать всерьёз, что Россия не отреагирует на гибель нескольких десятков своих солдат. Сегодня мы знаем, что посетившая Тбилиси за несколько недель до начала военных действий Госсекретарь США Кондолиза Райс предупреждала Саакашвили, чтобы не предпринимал никаких резких шагов. Ей тогда и в голову не приходило, что её младший партнёр решит нанести прямой удар по российским частям. Важно также добавить, что бывший заместитель директора ЦРУ Майкл Морелл признался недавно, что в Грузии его ведомство провалилось тогда. Они не только не контролировали ситуацию, но и не располагали должной информацией о происходящем.

Похоже, что единственным разумным объяснением поведения бывшего президента Саакашвили может быть порабощенность ураганом страстей, среди коих немалую роль играла «личная неприязнь» к президенту Путину. Возможно, эта неприязнь подкреплялось тем фактом, что Михаил Саакашвили давал присягу КГБ СССР, отправившись служить пограничником. Это имело некоторое продолжение. А отсюда не исключён комплекс некогда завербованного, стремящегося отомстить тем, на кого когда-то работал. И показать себе и другим, что он не такой, а совсем наоборот.

Иррациональное и подрассудочное состояние не умаляло яркости Саакашвили и умения воздействовать на людей.

Обратите внимание, что, всем прогнозам вопреки, он не сдулся после позорища на Украине. Клянётся вернуться в Грузию этой осенью. Пока что удивил всех аргументированной и безоговорочной поддержкой встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом в Хельсинки. Сразу вслед за историческому саммиту Саакашвили отстаивал его важность для мира в самый первый вечер после события, по телеканалу Fox News.

Это может стать важным событием. Нынешняя власть в Грузии демонстрирует признаки усталости, что укрепляет позиции оппозиции в лице Нино Бурджанадзе с одной стороны и обломков «национального движения» — с другой. Появление Саакашвили на грузинской политической арене станет мировой новостью. Надо полагать, что он будет там взят немедленно под стражу. Выйдут ли десятки тысяч на площадь Свободы в Тбилиси?

Однако обсуждение возможного цветастого медийного сценария отрывает нас от попытки ответить на вопрос, как произошла трагическая размолвка между близкими и дружественными людьми единой веры, увенчавшаяся кровавым столкновением? Мы можем приводить тысячи ошибок и просчетов с обеих сторон. Однако решающую роль сыграл тут Михаил Саакашвили — крупная личность в истории. Одержимый личными амбициями и жгучими страстями, ради которых он принёс в жертву Грузию. Урок простой: таких людей надо выявлять и опасаться.