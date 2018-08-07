В Узбекистане уволен глава Госкомконкуренции

Ташкент, , 21:32 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев уволил председателя государственного комитета республики по содействию приватизированным предприятия и развитию конкуренции Равшана Аюбовича, сообщает 7 августа издание Kun.uz.

Глава ведомства покинул свой пост в связи с переходом на новое место работы. Ранее Аюбович работал первым заместителем министра финансов, министром экономики, министром внешних экономических связей, инвестиций и торговли.

Напомним, Равшан Аюбович занял должность председателя Госкомконкуренции в апреле 2017 года. Прежний глава был предметом критики со стороны главы государства за отсутствие результатов по привлечению иностранных инвестиций.

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