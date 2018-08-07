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Минэкологии Челябинской области ждёт внеплановая проверка

Политика

Она пройдёт по поручению губернатора

Минэкологии Челябинской области ждёт внеплановая проверка
RobillardMichel
Проверка

Челябинск, 7 августа 2018, 20:54 — REGNUM  Министерство экологии Челябинской области ожидает внеплановая проверка. Её проведёт контрольно-счётная палата, пишут местные СМИ.

От подробностей в самом министерстве и в КСП пока воздерживаются. Известно лишь то, что проверку назначил губернатор Борис Дубровский.

Напомним, ранее в министерстве сменилась власть. В январе прежняя глава министерства Ирина Гладкова покинула этот пост. А в мае новым министром был назначен профессор Сергей Лихачёв.

Читайте ранее в этом сюжете: Экология на Южном Урале: министерство станет более открытым?

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Политическая жизнь Урала
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