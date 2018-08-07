В ожидании встряски: избран новый глава Советского района Челябинска

Челябинск, , 20:44 — REGNUM В Советском районе Челябинска официально утверждён преемник Михаила Буренкова, который возглавлял территорию 22 года. Им стал председатель районного совета депутатов Владислав Макаров.

Кандидатуру Макарова депутаты совета поддержали единогласно.

Напомним, Михаил Буренков покинул свой пост в конце июня. Район он возглавлял с 1996 года. Местные наблюдатели полагают, что теперь территорию ждёт неизбежная встряска, причём вне зависимости от того, кто придёт Буренкову на смену, и эта встряска будет ощущаться даже в мелочах.

Читайте ранее в этом сюжете: «Ждёт неизбежная встряска»: смена власти в Челябинске